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Як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу через електронний кабінет

22:40, 7 березня 2024
Державна податкова служба оприлюднила листівку з алгоритмом дій.
Як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу через електронний кабінет
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Державна податкова служба роз’яснила, як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу через електронний кабінет.

Зокрема, щоб подати повідомлення:

  • пройдіть авторизацію в приватній частині Е-кабінету платника;
  • в режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Е-кабінету самостійно встановіть фільтри за параметрами: рік, період, щодо якого звітуєте;
  • за допомогою кнопки «Створити» оберіть тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
  • із запропонованого переліку оберіть форму «J(F)3001001» — Повідомлення про прийняття працівника на роботу/ укладення гіг-контракту;
  • зазначте відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановили орган ДПС за місцем основної реєстрації);
  • натисніть кнопку «Створити»;
  • у режимі «Перегляд звітності» перегляньте подану звітність;
  • у вкладці «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» перегляньте квитанції щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції.

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