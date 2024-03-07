Державна податкова служба роз’яснила, як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу через електронний кабінет.
Зокрема, щоб подати повідомлення:
- пройдіть авторизацію в приватній частині Е-кабінету платника;
- в режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Е-кабінету самостійно встановіть фільтри за параметрами: рік, період, щодо якого звітуєте;
- за допомогою кнопки «Створити» оберіть тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
- із запропонованого переліку оберіть форму «J(F)3001001» — Повідомлення про прийняття працівника на роботу/ укладення гіг-контракту;
- зазначте відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановили орган ДПС за місцем основної реєстрації);
- натисніть кнопку «Створити»;
- у режимі «Перегляд звітності» перегляньте подану звітність;
- у вкладці «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» перегляньте квитанції щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції.
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