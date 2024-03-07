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Как подать уведомление о принятии работника на работу через электронный кабинет

22:40, 7 марта 2024
Государственная налоговая служба обнародовала открытку с алгоритмом действий.
Как подать уведомление о принятии работника на работу через электронный кабинет
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Государственная налоговая служба разъяснила, как подать уведомление о принятии работника на работу через электронный кабинет.

В частности, чтобы подать сообщение:

  • пройдите авторизацию в частной части Е-кабинета плательщика;
  • в режиме «Ввод отчетности» частной части (личного кабинета) Е-кабинета самостоятельно установите фильтры по параметрам: год, период, по которому отчитываетесь;
  • с помощью кнопки «Создать» выберите тип формы «J(F)30 Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование»;
  • из предложенного перечня выберите форму «J(F)3001001» — Уведомление о принятии работника на работу/заключение гиг-контракта;
  • укажите соответствующий территориальный орган ГНС (регион, район) в поле «Код ГНИ» (по умолчанию установили орган ГНС по месту основной регистрации);
  • нажмите кнопку «Создать»;
  • в режиме «Просмотр отчетности» просмотрите представленную отчетность;
  • Во вкладке «Входящие документы» режима «Входящие/исходящие документы» просмотрите квитанции по приему и обработке налоговой отчетности, информационным сообщениям, корреспонденции.

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