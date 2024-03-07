Житель Хмельнитчины, дом которого обокрали дважды за 4 месяца, просил строго не наказывать вора

Потерпевший просил строго не наказывать вора, поскольку он молод и может встать на путь исправления, но суд назначил ему 5 лет лишения свободы.

Староконстантиновский районный суд признал 33-летнего жителя Хмельницкого района виновным в повторной краже, соединенной с проникновением в жилье и совершенном в условиях военного положения, в тайном похищении официального документа, совершенном по корыстным мотивам и в незаконном завладении паспортом и назначил ему окончательное наказание – 5 лет и 2 месяца лишения свободы.

В пользу потерпевшего взыскал 78 509 грн материального и 15 000 грн морального ущерба. Об этом пишет Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, утром 11 июля 2023 года обвиняемый зашел во двор дома жителей Староконстантинова и, отжав металлопластиковое окно, проник в дом. Оттуда вынес мобильный телефон, Power Bank, 20 000 грн и 1600 долларов США.

Через 4 месяца он снова залез в то же жилье. Вместе с мобильным телефоном, электропилой и водяным насосом похитил еще и официальные документы: банковскую карту и паспорт гражданина Украины.

В судебном заседании молодой человек рассказал, что в июле проходил мимо дома потерпевших и решил попросить воды. Но поскольку дома никого не было, отжал окно и залез внутрь – украл телефон, зарядное устройство и деньги. В ноябре вернулся туда, потому что нужны были средства для уплаты штрафа. Заверил, что сожалеет о содеянном.

Потерпевший подтвердил: дом, где он живет с отцом, в прошлом году дважды обокрали. Однако просил строго не наказывать обвиняемого, поскольку он молодого возраста и может стать на путь исправления.

При назначении наказания суд учел молодой возраст обвиняемого, а также, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности (это его восьмая судимость).

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал искреннее раскаяние, признание вины, активное содействие раскрытию преступления, отягчающими обстоятельствами – рецидив преступлений и совершение уголовного правонарушения в отношении престарелого.

В настоящее время обвиняемый под стражей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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