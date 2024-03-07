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Мешканець Хмельниччини, будинок якого обікрали двічі за 4 місяці, просив суворо не карати крадія

20:31, 7 березня 2024
Потерпілий просив суворо не карати крадія, оскільки він молодого віку та ще може стати на шлях виправлення, але суд призначив йому 5 років позбавлення волі.
Мешканець Хмельниччини, будинок якого обікрали двічі за 4 місяці, просив суворо не карати крадія
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Старокостянтинівський районний суд визнав 33-річного жителя Хмельницького району винним у повторній крадіжці, поєднаній з проникненням у житло та вчиненій в умовах воєнного стану, у таємному викраденні офіційного документа, вчиненому з корисливих мотивів  та у незаконному заволодінні паспортом й призначив йому остаточне покарання – 5 років 2 місяці позбавлення волі.

На користь потерпілого стягнув 78 509 грн матеріальної та 15 000 грн моральної шкоди. Про це пише Хмельницький апеляційний суд. 

Як встановив суд, зранку 11 липня 2023 року обвинувачений зайшов на подвір’я помешкання жителів Старокостянтинова й, відтиснувши металопластикове вікно, проник до будинку. Звідти виніс мобільний телефон, Power Bank, 20000 грн та 1600 доларів США.

Через 4 місяці він знову заліз до того ж помешкання. Разом з мобільним телефоном, електропилкою та водяним насосом, викрав ще й офіційні документи: банківську картку та паспорт громадянина України.

У судовому засіданні молодий чоловік розповів, що у липні проходив повз хату потерпілих і вирішив попросити води. Та оскільки удома нікого не було, відтиснув вікно й заліз усередину – вкрав телефон, зарядний пристрій та гроші. У листопаді повернувся туди, бо потрібні були кошти для сплати штрафу. Запевнив, що шкодує про вчинене.

Потерпілий підтвердив: будинок, де він живе з батьком, торік двічі обікрали. Однак просив суворо не карати обвинуваченого, оскільки він молодого віку та ще може стати на шлях виправлення.  

При призначенні покарання суд врахував молодий вік обвинуваченого, а також те, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності (це його восьма судимість).  

Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав щире каяття, визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину, обставинами, що його обтяжують, – рецидив злочинів та вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Наразі обвинувачений під вартою. Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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