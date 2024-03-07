Україна потребує ракет-перехоплювачів для систем ППО, — речник Держдепу США

Речник Державного департаменту Метью Міллер: Ракетний удар по Одесі під час зустрічі Володимира Зеленського і прем'єра Греції показує, наскільки сильно Україні потрібні засоби повітряного захисту.

Фото: ОП

США відреагували на удар рф по Одесі під час візиту Президента Володимира Зеленського та прем'єра-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу зазначив, що Україна потребує посилення ППО.

"Це нагадування про потребу України в системах ППО, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії", – додав представник Держдепу.

Раніше ми писали, що 6 березня рф в Одесі завдала ракетного удару поблизу кортежу Зеленського. Президент сказав, що бачив удар та підкреслив, що ворогу все одно, куди бити.

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