Украина нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО, — представитель Госдепа США

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер: Ракетный удар по Одессе во время встречи Владимира Зеленского и премьера Греции показывает, насколько сильно Украине нужны средства воздушной защиты.

США отреагировали на удар рф по Одессе во время визита Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге отметил, что Украина нуждается в усилении ПВО.

"Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - добавил представитель Госдепа.

Ранее мы писали, что 6 марта рф в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Зеленского. Президент сказал, что видел удар и подчеркнул, что врагу все равно, куда бить.

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