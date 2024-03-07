Когда работодатель обязан предоставить работникам неоплачиваемый отпуск: разъяснение Гоструда

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки отдельным категориям работников.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, когда работодатель обязан предоставить работникам неоплачиваемый отпуск.

Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины "Об отпусках".

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки таким категориям работников (кроме работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры):

1) матери или отцу, воспитывающему детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющем двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

2) мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, – продолжительностью до 14 календарных дней;

3) матери или другим лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста;

3-1) матери или другому лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком, по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории;

4) участникам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, статус которых установлен в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" - продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

5) лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной – продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

6) пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы – продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;

7) лицам с инвалидностью I и II групп – продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;

8) лицам, которые женятся, – продолжительностью до 10 календарных дней;

9) работникам при смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерки), братьев, сестер – продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту погребение и обратно; других родных – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно;

10) работникам по уходу за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;

11) работникам для завершения санаторно-курортного лечения – продолжительностью, определенной в медицинском заключении;

12) работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, – продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно;

13) работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющих индивидуальный план подготовки, – продолжительностью, необходимой для проезда в местонахождение высшего учебного заведения или заведения науки и обратно;

14) совместителям – на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

15) ветеранам труда – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

16) работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;

17) работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, – продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и в обратном направлении. При наличии двух или более детей указанного возраста такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка;

18) работникам на период проведения в соответствующем населенном пункте антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях с учетом времени, необходимого для возвращения к месту работы, но не более семи календарных дней после принятия решения о прекращении антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях.

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