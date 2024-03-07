В «Слуге народа» заявили, что зарплаты бюджетникам относятся к защищенным статьям госбюджета – средства есть

То есть эти выплаты обеспечиваются в первую очередь.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Народная депутатка от фракции «Слуга Народа» и глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная отметила, что социальные выплаты являются защищенными статьями бюджета и средства на них есть даже при условии задержки международной финансовой помощи.

Также она отметила, что зарплаты бюджетникам и пенсии относятся к защищенным статьям госбюджета, то есть эти выплаты обеспечиваются в первую очередь. Так что средства на эти расходы точно есть.

«Когда мы разрабатывали Госбюджет-2024, то закладывали двухэтапное повышение минимальной заработной платы – сначала 7 100 грн, затем летом 8 тыс. грн. Соответственно, и средства на это предусмотрены. А с 1 марта состоялась индексация пенсий в соответствии с законодательством, в этом году это будет 8%», – отметила глава профильного подкомитета.

Как мы писали, С 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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