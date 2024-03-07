В «Слуге народа» заявили, что зарплаты бюджетникам относятся к защищенным статьям госбюджета – средства есть

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Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

  1. В Украине

В «Слуге народа» заявили, что зарплаты бюджетникам относятся к защищенным статьям госбюджета – средства есть

21:08, 7 марта 2024
То есть эти выплаты обеспечиваются в первую очередь.
В «Слуге народа» заявили, что зарплаты бюджетникам относятся к защищенным статьям госбюджета – средства есть
Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина
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Народная депутатка от фракции «Слуга Народа» и глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная отметила, что социальные выплаты являются защищенными статьями бюджета и средства на них есть даже при условии задержки международной финансовой помощи.

Также она отметила, что зарплаты бюджетникам и пенсии относятся к защищенным статьям госбюджета, то есть эти выплаты обеспечиваются в первую очередь. Так что средства на эти расходы точно есть.

«Когда мы разрабатывали Госбюджет-2024, то закладывали двухэтапное повышение минимальной заработной платы – сначала 7 100 грн, затем летом 8 тыс. грн. Соответственно, и средства на это предусмотрены. А с 1 марта состоялась индексация пенсий в соответствии с законодательством, в этом году это будет 8%», – отметила глава профильного подкомитета.

Как мы писали, С 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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