В Instagram добавили возможность редактировать сообщения и закреплять чаты: что в обновлении

Компания Meta обновила социальную сеть Instagram. Пользователи могут редактировать сообщения (в течение 15 мин после отправки) и закреплять их. Об этом сообщает Meta.
Так, друзей можно теперь закрепить три чата вверху, над всеми другими предложениями общения. Для этого нужно удерживать чат и затем кликнуть на сообщение о закреплении.
Появилась и новая опция по прочтению сообщений. Уведомление о прочтении информации в чате теперь включить или выключить. То есть, контролировать появление реагирования на сообщения. Также опция может применяться ко всем чатам сразу, а не только для одного.
Обновление вносит и другие косметические изменения.
В частности, теперь можно использовать уникальную тему оформления чата. Таким образом, каждый чат может иметь свой дизайн и указывать на соответствующее настроение.
Также пользователи могут хранить свои любимые стикеры для быстрого доступа. Наклейки после удержания их и хранения будут располагаться вверху, перед другими.
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