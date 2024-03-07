В Instagram додали можливість редагувати повідомлення та закріплювати чати: що в оновленні

Оновлення вносить й інші косметичні зміни.

Компанія Meta оновила соціальну мережу Instagram. Користувачі тепер можуть редагувати повідомлення (впродовж 15 хв після відправлення) і закріплювати їх. Про це повідомляє Meta.

Так, друзів можна тепер закріпити три чати вгорі, над усіма іншими пропозиціями спілкування. Для цього треба утримувати чат і потім клікнути на повідомлення про закріплення.

З'явилася і нова опція щодо прочитання повідомлень. Сповіщення про прочитання інформації у чат відтепер увімкнути чи вимкнути. Тобто контролювати появу реагування на повідомлення. Також опція може застосовуватись до всіх чатів одразу, а не лише для одного.

Оновлення вносить й інші косметичні зміни.

Зокрема, тепер можна застосовувати унікальну тему оформлення чату. Таким чином кожен чат може мати свій дизайн і вказувати на відповідний настрій.

Також користувачі можуть зберігати свої улюблені стікери для швидкого доступу. Наклейки після утримання їх і збереження, будуть розташовуватись вгорі, перед іншими.

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