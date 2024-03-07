У Києві сім’я найняла чистильника акваріуму, а він розбещував їхню 13-річну доньку

Киянин створив секретний чат з неповнолітньою та надсилав їй матеріали порнографічного характеру.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці повідомила про підозру 40-річному киянину, якого звинувачують у розбещенні 13-річної дівчинки, сім’я якої найняла чоловіка для чистки акваріуму, повідомила Київська міська прокуратура.

За результатами досудового розслідування, яке керують ювенальні прокурори, встановлено, що батько дівчинки найняв підозрюваного для чищення акваріуму в їхній квартирі. Чоловік регулярно відвідував їхнє житло, завоювавши довіру сім'ї. Проте з часом він проявив нецілковитість до 13-річної доньки власника квартири. Зловмисник створив секретний чат у месенджері, налаштувавши його таким чином, щоб надіслані повідомлення зникали протягом однієї хвилини. Там він вів непристойні розмови з дівчинкою та надсилав їй матеріали порнографічного характеру.

У квартирі підозрюваного під час обшуку правоохоронці виявили на комп’ютері файли з дитячою порнографією. За цим фактом чоловікові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

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