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Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

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В Одесі з’явилося перше мобільне укриття, заплановано — ще чотири, фото

20:50, 7 березня 2024
В місті встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.
В Одесі з’явилося перше мобільне укриття, заплановано — ще чотири, фото
Фото: Одеська міська рада
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Останнім часом Одеса стала дедалі частіше потерпати від ворожих атак, через що збільшилася небезпека для  людей. У звʼязку з цим у місті встановили перше мобільне укриття на кінцевій зупинці 5-го трамвая в Аркадії. Про це повідомили у міській раді. 

Укриття виготовлене за підтримки українського Червоного Хреста. Має площу 10 кв. м, у ній можуть одночасно перебувати 15 людей.

"Такі укриття – невеликі, але вони досить надійні та захищають від вибухових хвиль та від уламкових поранень унаслідок вибуху снарядів", – розповів представник Червоного Хреста Антон Муравенко.

Найближчим часом буде встановлено ще 4 мобільні укритті за такими адресами:

- вул. Академіка Корольова / вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148.

- Аркадія – кінцева трамвайного маршруту № 5 та автобусного маршруту № 198.

-Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та  автобусного маршруту № 190.

-вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242.

- вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусних маршрутів №№ 8.

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