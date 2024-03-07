На кордоні з Румунією зупинили групу нелегалів, яких вів 15-річний юнак

Підліток допомагав організаторам переправляти порушників через кордон.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

15-річний хлопець виявився у ролі помічника організаторів нелегальних переправлянь порушників через кордон, повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зупинили групу з 5 осіб, які спрямовувалися до українсько-румунського кордону, із 15-річним підлітком у супроводі. За висновками правоохоронців, мандрівникам за цю послугу довелося заплатити організатору від 3500 до 4000 доларів. Виявилося, що юнак добре знає прикордонну місцевість.

Підлітка передали батькам, а на затриманих склали адміністративні протоколи. Поліція продовжує пошуки організатора цього нелегального перетину кордону.

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