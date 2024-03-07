На границе с Румынией остановили группу нелегалов, которых вел 15-летний юноша

Подросток помогал организаторам переправлять нарушителей через границу.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

15-летний парень оказался в роли помощника организаторов нелегальных переправляний нарушителей через границу, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники остановили группу из 5 человек, которые направлялись к украинско-румынской границе, с 15-летним подростком в сопровождении. По заключению правоохранителей, путешественникам за эту услугу пришлось заплатить организатору от 3500 до 4000 долларов. Оказалось, что юноша хорошо знает пограничную местность.

Подростка передали родителям, а на задержанных составили административные протоколы. Полиция продолжает поиски организатора этого нелегального пересечения границы.

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