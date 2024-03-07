В Одессе появилось первое мобильное укрытие, запланировано — еще четыре, фото

В городе установили первое мобильное укрытие для временного пребывания во время воздушной тревоги.

Фото: Одесский городской совет

В последнее время Одесса стала все чаще подвергаться вражеским атакам, из-за чего увеличилась опасность для людей. В связи с этим в городе установили первое мобильное укрытие на конечной остановке 5-го трамвая в Аркадии. Об этом сообщили в городском совете.

Укрытие сделано при поддержке украинского Красного Креста. Имеет площадь 10 кв. м, в нем могут одновременно находиться 15 человек.

"Такие укрытия – небольшие, но достаточно надежные и защищают от взрывных волн и от обломочных ранений в результате взрыва снарядов", – рассказал представитель Красного Креста Антон Муравенко.

В ближайшее время будут установлены еще 4 мобильных укрытия по таким адресам:

– ул. Академика Королева/ул. Архитекторская – конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148.

- Аркадия – конечная трамвайный маршрут № 5 и автобусный маршрут № 198.

- Куликово поле – конечная трамвайный маршрут № 17 и автобусный маршрут № 190.

- ул. Паустовского – конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242.

– ул. Химическая (Суперфосфатный завод) – конечная остановка троллейбусных маршрутов №№8.

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