В Одессе появилось первое мобильное укрытие, запланировано — еще четыре, фото

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Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя органа прокуратуры или постановление руководителя органа досудебного расследования о назначении прокуроров/следователей – Верховный Суд

Суды первой и апелляционной инстанций, не получив от стороны обвинения копии соответствующего постановления о назначении группы следователей, пришли к выводу, что следователи были надлежащим образом уполномоченными с учетом наличия отдельных выдержек из ЕРДР.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

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В Одессе появилось первое мобильное укрытие, запланировано — еще четыре, фото

20:50, 7 марта 2024
В городе установили первое мобильное укрытие для временного пребывания во время воздушной тревоги.
В Одессе появилось первое мобильное укрытие, запланировано — еще четыре, фото
Фото: Одесский городской совет
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В последнее время Одесса стала все чаще подвергаться вражеским атакам, из-за чего увеличилась опасность для людей. В связи с этим в городе установили первое мобильное укрытие на конечной остановке 5-го трамвая в Аркадии. Об этом сообщили в городском совете.

Укрытие сделано при поддержке украинского Красного Креста. Имеет площадь 10 кв. м, в нем могут одновременно находиться 15 человек.

"Такие укрытия – небольшие, но достаточно надежные и защищают от взрывных волн и от обломочных ранений в результате взрыва снарядов", – рассказал представитель Красного Креста Антон Муравенко.

В ближайшее время будут установлены еще 4 мобильных укрытия по таким адресам:

– ул. Академика Королева/ул. Архитекторская – конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148.

- Аркадия – конечная трамвайный маршрут № 5 и автобусный маршрут № 198.

- Куликово поле – конечная трамвайный маршрут № 17 и автобусный маршрут № 190.

- ул. Паустовского – конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242.

– ул. Химическая (Суперфосфатный завод) – конечная остановка троллейбусных маршрутов №№8.

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