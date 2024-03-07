В Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь

Киевлянин создал секретный чат с несовершеннолетней и присылал ей материалы порнографического характера.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители сообщила о подозрении 40-летнему киевлянину, которого обвиняют в развращении 13-летней девочки, семья которой наняла мужчину для чистки аквариума, сообщила Киевская городская прокуратура.

По результатам досудебного расследования, которым руководят ювенальные прокуроры, установлено, что отец девочки нанял подозреваемого для чистки аквариума в их квартире. Мужчина регулярно посещал их жилье, завоевав доверие семьи. Однако со временем он проявил неполноту к 13-летней дочери владельца квартиры. Злоумышленник создал секретный чат в мессенджере, настроив его таким образом, чтобы отправленные сообщения исчезали в течение одной минуты. Там он вел непристойные разговоры с девочкой и присылал ей материалы порнографического характера.

В квартире подозреваемого во время обыска правоохранители обнаружили на компьютере файлы с детской порнографией. По данному факту мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

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