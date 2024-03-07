У «Слузі народу» заявили, що зарплати бюджетникам належать до захищених статей держбюджету – кошти є

Тобто ці виплати забезпечуються першочергово.

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Народна депутатка від фракції «Слуга Народу» та голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна зазначила, що соціальні виплати є захищеними статтями бюджету й кошти на них є навіть за умови затримки міжнародної фінансової допомоги.

Також вона зауважила, що зарплати бюджетникам та пенсії належать до захищених статей держбюджету, тобто ці виплати забезпечуються першочергово. Тож кошти на ці видатки точно є.

«Коли ми розробляли Держбюджет-2024, то закладали двоетапне підвищення мінімальної заробітної плати – спочатку 7100 грн, потім влітку 8 тис. грн. Відповідно і кошти на це передбачені. А з 1 березня відбулася індексація пенсій відповідно до законодавства, цьогоріч це буде 8%», – зазначила голова профільного підкомітету.

Як ми писали, із 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна – 2 725 грн, а найбільша – 23 610 грн.

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевнила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

Зазначимо, що у березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів.

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