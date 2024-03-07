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Документы на должность главы Государственной судебной администрации можно подать до 22 марта

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Документы на должность главы Государственной судебной администрации можно подать до 22 марта

15:35, 7 марта 2024
В Высшем совете правосудия хотят видеть больше кандидатов на должность главы ГСА.
Документы на должность главы Государственной судебной администрации можно подать до 22 марта
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Высший совет правосудия 7 марта решил продлить срок подачи документов для участия в отборе на должность главы Государственной судебной администрации до 22 марта 2024 года.

Документы в электронной форме кандидаты могут подать до 24:00, а лично – до 15:00 22 марта.

Напомним, что ранее документы для участия в отборе на должность главы Государственной судебной администрации кандидаты имели возможность подать до 8 марта.

Впрочем, как отметил глава рабочей группы по вопросу отбора кандидатов на должность главы ГСА, член ВСП Алексей Мельник, пока желающих принять участие в отборе на должность главы ГСА немного.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по состоянию на 7 марта документы подали следующие кандидаты:

Легостаев Иван Николаевич – начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр).

Палюх Елена Петровна – до февраля 2024 работала на должности заведующего сектором менеджмента активов Западного межрегионального территориального управления АРМА (г. Львов).

Ромашкина Оксана Александровна – дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия.

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала об условиях отбора, а также о квалификационных требованиях к кандидатам.

Требования к кандидатам следующие:

1. Образование – высшее образование в области знаний «Право», или «Публичное управление и администрирование», или «Управление и администрирование», степень высшего образования – магистр степень высшего образования – не ниже магистра (или специалиста).

2. Опыт работы – общий стаж работы – не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – не менее трех лет.

3. Владение государственным языком – свободное владение государственным языком.

4. Владение иностранным языком – владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.

Согласно условиям отбора, глава Государственной судебной администрации Украины будет назначен на должность временно, по срочному трудовому договору, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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