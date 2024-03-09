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  1. В Україні

9 березня на Хрещатику і Сумській в Києві частково обмежать рух транспорту

08:34, 9 березня 2024
У місцях виконання ремонту вулично-дорожньої мережі на окремих ділянках частково обмежуватимуть рух транспорту.
9 березня на Хрещатику і Сумській в Києві частково обмежать рух транспорту
Зображення: freepik.com
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У суботу, 9 березня, у Києві триватиме ямковий ремонт вулично-дорожньої мережі на вулицях Хрещатик і Сумська.

Як повідомили у КМДА, у місцях виконання ремонту на окремих ділянках частково обмежуватимуть рух транспорту.

Так, зокрема, у суботу з 08:00 до 18:00 рух транспорту обмежуватимуть:

  • на вул. Хрещатик – від Володимирського узвозу до бульв. Тараса Шевченка;
  • на вул. Сумській – від вул. Холодноярської до вул. Козацької;

Також ми писали, що у Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер».

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