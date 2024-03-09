9 березня на Хрещатику і Сумській в Києві частково обмежать рух транспорту

У місцях виконання ремонту вулично-дорожньої мережі на окремих ділянках частково обмежуватимуть рух транспорту.

Зображення: freepik.com

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У суботу, 9 березня, у Києві триватиме ямковий ремонт вулично-дорожньої мережі на вулицях Хрещатик і Сумська.

Як повідомили у КМДА, у місцях виконання ремонту на окремих ділянках частково обмежуватимуть рух транспорту.

Так, зокрема, у суботу з 08:00 до 18:00 рух транспорту обмежуватимуть:

на вул. Хрещатик – від Володимирського узвозу до бульв. Тараса Шевченка;

на вул. Сумській – від вул. Холодноярської до вул. Козацької;

Також ми писали, що у Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер».

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