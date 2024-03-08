ВККС оновила питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів ВАКС

Питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів Вищого антикорсуду було оновлено 7 березня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила кандидатам, які мають намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, що було оновлено дані у розділі питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошений 23.11.2023.

Розділ «Питання-відповіді» було оновлено у четвер, 7 березня.

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

Також зазначимо, що у ВАКС раніше повідомили, що конкурс обов’язково повинен відбутися у 2024 році, оскільки саме в цьому році закінчується визначений законом 6-річний строк повноважень ГРМЕ.

Додамо, конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року.

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