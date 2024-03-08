Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

Податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Верховний Суд пояснив, на що слід зважати судам при кваліфікації дій як погрози або насильства щодо адвоката

Достатньо, щоб винний усвідомлював той факт, що адвокат здійснює свою діяльність.

Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

  1. Суд інфо

ВККС оновила питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів ВАКС

13:52, 8 березня 2024
Питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів Вищого антикорсуду було оновлено 7 березня.
ВККС оновила питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів ВАКС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила кандидатам, які мають намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, що було оновлено дані у розділі питання-відповіді щодо конкурсу на зайняття 25 посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошений 23.11.2023.

Розділ «Питання-відповіді» було оновлено у четвер, 7 березня.

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно). 

Також зазначимо, що у ВАКС раніше повідомили, що конкурс обов’язково повинен відбутися у 2024 році, оскільки саме в цьому році закінчується визначений законом 6-річний строк повноважень ГРМЕ.

Додамо, конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео