ВККС обновила вопросы-ответы относительно конкурса на занятие 25 должностей судей ВАКС

Вопросы-ответы относительно конкурса на занятие 25 должностей судей Высшего антикорсуда были обновлены 7 марта.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила кандидатам, которые намерены принять участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, что были обновлены данные в разделе вопроса-ответа о конкурсе на занятие 25 должностей судей Высшего антикоррупционного суда, который был объявлен 23.11.2023.

Раздел «Вопросы-ответы» был обновлен в четверг, 7 марта.

Напомним, что 23 ноября ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно условиям конкурса, срок подачи документов для участия в конкурсе – с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

Также отметим, что в ВАКС ранее сообщили, что конкурс обязательно должен состояться в 2024 году, поскольку именно в этом году истекает определенный законом 6-летний срок полномочий ОСМЭ.

Напомним, конкурс в Высший антикоррупционный суд планируют завершить до конца 2024 года.

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