В Эстонии запретили армии использовать продукцию Pepsi и Nestle из-за поддержки рф

Министр обороны Эстонии запретил использование продукции фирм, работающих в рф.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о запрете использования продукции компаний, которые продолжают вести бизнес в россии, в своем министерстве и силах обороны. Соответствующее распоряжение он опубликовал в соцсети Х.

Певкур заявил, что фирмы, продолжающие сотрудничать с россией, поддерживают военный механизм кремля в войне против Украины.

Согласно распоряжению, запрет касается торговых автоматов, кафе и других торговых точек, которые продают продукцию от таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International, под юрисдикцией Министерства обороны. Также будет остановлена перепродажа табачных изделий от Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Министр Ханно Певкур подчеркнул, что многие западные компании прекратили свою деятельность в россии, но все еще есть те, кто продолжает поддерживать российскую экономику.

"Я приказал убрать от министерства обороны Эстонии и вооруженных сил все продукты компаний PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International, JTI и другие), которые все еще действуют в России и таким образом поддерживают российскую военную машину против Украины", - отметил он.

Ожидается, что продукция будет изъята из ассортимента в течение 60 дней после получения уведомления торговыми партнерами Министерства обороны.

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