Глава НБУ Андрей Пышный опроверг информацию о том, что украинцы снимают деньги со счетов через законопроект о мобилизации

Нацбанк не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев.

Фото: пресс-служба НБУ

Информация о том, что украинцы снимают средства с банковских счетов, опасаясь возможных ограничений для уклоняющихся в новом законопроекте о мобилизации, неправдива. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«В фразе «Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации» и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности», - подчеркнул он.

По словам главы НБУ, на динамику средств на счетах повлияли, прежде всего, сезонные факторы.

«Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время», - подчеркнул Андрей Пышный.

Он рассказал, что НБУ не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев. Кроме того, профильный комитет Рады четко сформулировал, что не поддержит норму блокирования счетов.

Также Нацбанк не увидел связи январских отливов со счетов со вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (уже опровергнутых в Минфине). Нет прорывных новаций и в вопросе раскрытия банковской тайны.

«В течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн», - подчеркнул Пышный.

Он добавил, что украинцы наращивают долю срочных вкладов и все чаще делают депозиты в гривне, а не в долларах.

«То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает», - подытожил глава НБУ.

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