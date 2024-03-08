Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации

Стандарты высшего образования могут ограничивать перечень допустимых форм получения высшего образования для отдельных специальностей или образовательных программ по специальностям, предусматривающим доступ к профессиям, для которых введено дополнительное регулирование.

Высший совет правосудия 12 марта рассмотрит вопрос назначения заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации

Финалистами конкурса являются Леонид Сапельников и Мартын Герасим.

Документы на должность главы Государственной судебной администрации подали уже шесть кандидатов

Документы подали руководители территориальных управлений Государственной судебной администрации.

Налоговики будут сообщать НАБУ о признаках предоставления взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

Верховный Суд объяснил, что следует учитывать судам при квалификации действий как угрозы или насилия в отношении адвоката

Достаточно, чтобы виновный отдавал себе отчет в том, что адвокат осуществляет свою деятельность.

  1. В Украине

Глава НБУ Андрей Пышный опроверг информацию о том, что украинцы снимают деньги со счетов через законопроект о мобилизации

14:37, 8 марта 2024
Нацбанк не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев.
Глава НБУ Андрей Пышный опроверг информацию о том, что украинцы снимают деньги со счетов через законопроект о мобилизации
Фото: пресс-служба НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Информация о том, что украинцы снимают средства с банковских счетов, опасаясь возможных ограничений для уклоняющихся в новом законопроекте о мобилизации, неправдива. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«В фразе «Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации» и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности», - подчеркнул он.

По словам главы НБУ, на динамику средств на счетах повлияли, прежде всего, сезонные факторы.

«Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале. Это логический тренд, который был и в мирное время», - подчеркнул Андрей Пышный.

Он рассказал, что НБУ не видит заметного влияния законопроекта о мобилизации на движение средств на счетах украинцев. Кроме того, профильный комитет Рады четко сформулировал, что не поддержит норму блокирования счетов.

Также Нацбанк не увидел связи январских отливов со счетов со вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (уже опровергнутых в Минфине). Нет прорывных новаций и в вопросе раскрытия банковской тайны.

«В течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн», - подчеркнул Пышный.

Он добавил, что украинцы наращивают долю срочных вкладов и все чаще делают депозиты в гривне, а не в долларах.

«То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает», - подытожил глава НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео