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На Николаевщине уничтожили боевую часть вражеского БпЛА, которая застряла в винте ветряной мельницы

16:49, 8 марта 2024
Обломки и боевую часть вражеского БПЛА демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному зданию.
На Николаевщине уничтожили боевую часть вражеского БпЛА, которая застряла в винте ветряной мельницы
Источник фото: npu.gov.ua
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В Николаевской области взрывотехники полиции во время высотного разминирования обезвредили боевую часть Shahed, которая осталась внутри электрогенерирующей подстанции. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как пишут в полиции, демонтаж Shahed осложнялся тем, что часть беспилотника находилась в труднодоступном месте винта ветряной мельницы и на высоте 55 метров от земли.

Полицейские с помощью специальных средств и подъемного крана поднялись на высоту 55 метров и установили местонахождение боевой части металлодетектором.

«Помимо высоты, сложности составляло и то, что, когда Shahed попал в винт ветряной мельницы, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти всюду срабатывал. Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после тщательного осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее», – рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

Уже на земле опасную часть БпЛА было уничтожено путем контролируемого подрыва.

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