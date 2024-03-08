На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого БпЛА, яка застрягла у гвинті вітряка

Уламки та бойову частину ворожого БпЛА демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

Джерело фото: npu.gov.ua

На Миколаївщині вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину Shahed, яка залишилась всередині електрогенеруючої підстанції. Про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

Як пишуть у поліції, демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі.

Поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.

«Окрім висоти, складнощі становило і те, що, коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її», - розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Вже на землі небезпечну частину БпЛА було знищино шляхом контрольованого підриву.

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