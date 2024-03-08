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  1. В Україні

В МЗС офіційно підтвердили повернення в Україну Zara і Bershka

13:41, 8 березня 2024
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну.
В МЗС офіційно підтвердили повернення в Україну Zara і Bershka
Джерело фото: Adobe Stock
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Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди компанії Inditex повертаються в Україну. Мова йде про магазини Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

У МЗС зазначили, що роботу з відновлення роботи брендів в Україні вели з 2022 року. Повернення компанії Inditex в Міністерстві закордонних справ називають наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

«На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни рф, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших», - заявили в МЗС.

Раніше стало відомо, що планується відкрити 50 із понад 80 магазинів Zara. 

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