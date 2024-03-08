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  1. В Україні

Директор і службовець ОВА підозрюються у шахрайстві на ремонті лікарні під Києвом

18:23, 8 березня 2024
Переплата на реконструкції лікарні у Броварах перевищила 3 мільйони гривень.
Директор і службовець ОВА підозрюються у шахрайстві на ремонті лікарні під Києвом
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Після реконструкції інфекційного відділення дитячої лікарні у Броварах виявили переплату понад 3 мільйонів гривень. За підозрою у розкраданні бюджетних коштів під час проведення реконструкції інфекційного відділення підозрюють директора приватного товариства та службову особу Київської обласної військової адміністрації, повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратурою зазначено, що у 2021 році між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію відділення. Після завершення робіт керівник приватного підприємства надав неправдиві дані про вартість та обсяги проведених заходів. Також службова особа, відповідальна за технічний нагляд з боку замовника, прийняла роботи як виконані у повному обсязі.

В результаті таких дій з місцевого бюджету було безпідставно перераховано понад 3 мільйони гривень. Висновок судової економічної експертизи підтвердив ці факти.

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