Директор и служащий ОВА подозреваются в мошенничестве на ремонте больницы под Киевом

Переплата на реконструкции больницы в Броварах превысила 3 миллиона гривен.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

После реконструкции инфекционного отделения детской больницы в Броварах обнаружили переплату более 3 миллионов гривен. По подозрению в хищении бюджетных средств при проведении реконструкции инфекционного отделения подозревают директора частного общества и должностное лицо Киевской областной военной администрации, сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокуратурой указано, что в 2021 году между Департаментом регионального развития Киевской областной государственной администрации и частным обществом был заключен договор на реконструкцию отделения. После завершения работ руководитель частного предприятия предоставил ложные данные о стоимости и объемах проведенных мероприятий. Также должностное лицо, ответственное за технический надзор со стороны заказчика, приняла работы как выполненные в полном объеме.

В результате таких действий из местного бюджета было безосновательно перечислено более 3 миллионов гривен. Заключение судебной экономической экспертизы подтвердило эти факты.

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