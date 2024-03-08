В Киеве на ребенка напала овчарка в кафетерии

Овчарка напала на ребенка.

Фото иллюстративное, источник фото: pixabay.com

В Киеве по улице Сурикова, 3 на ребенка напала собака овчарка. Событие произошло в кафетерии «Yellow Cup» по улице Сурикова, 3.

На место вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейские привлекли к ответственности владельца собаки, который нарушил правила содержания животных.

Еще мы писали, что на главу МИД Дмитрия Кулебу напала собака. По его словам, на его четырехлапых и на него напала большая собака, которую выгуливали без поводка.

Добавим, на Киевщине собака бойцовской породы напала на детей и покусала их. Мужчина выгуливал любимца без поводка и намордника.

Кроме того, на Киевщине собаки покусали мать с ребенком. В результате укусов животных, женщина и ребенок получили телесные повреждения в виде многочисленных ран туловища и конечностей.

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