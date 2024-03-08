В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке

Возгорание произошло в квартире на последнем этаже 16-этажного жилого дома.

В пятницу, 8 марта, в Днепровском районе столицы произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, возгорание произошло в квартире на последнем этаже 16-этажного жилого дома по улице Романа Шухевича, 28-А.

Спасатели добавили, что в ходе ликвидации пожара была эвакуирована женщина и передана врачам.

Ранее сообщалось, в Киеве вспыхнул масштабный пожар на территории экопарка «Осокорки».

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