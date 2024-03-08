У Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці

Загоряння сталося у квартирі на останньому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 8 березня, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві, загоряння сталося у квартирі на останньому поверсі 16-поверхового житлового будинку по вулиці Романа Шухевича, 28-А.

Рятувальники додали, що в ході ліквідації пожежі було евакуйовано жінку та передано лікарям.

Раніше ми писали, що у Києві спалахнула масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.