В Киеве вспыхнул масштабный пожар на территории экопарка «Осокорки»: фото и видео

Прессслужба экопарка сообщила о поджоге.

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В Дарницком районе Киева на Осокорках вспыхнул пожар. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что у озера Тягле горит сухая трава.

В сети публикуют фотографии пожара. Также утверждают, что пожар начался на Осокорковских лугах.

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Стало известно, что загорелась часть экопарка Осокорки. Прессслужба экопарка сообщила о поджоге.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что спасатели КАСС и ГСЧС локализуют возгорание камыша вблизи озера Тягле.

«На открытой территории вблизи озера Тяглее произошло возгорание травяного настила и камыша. На месте работают спасатели ГСЧС и КАСС.

Специалисты делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар.

Работа спасателей затруднена тем, что пути подъезда к ячейкам пожара подтоплены», — рассказали в КГГА.

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