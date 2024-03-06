Обворовал автомобиль волонтерского фонда: в Киеве злоумышленнику сообщили о подозрении

Мужчина проник в салон транспортного средства, откуда угнал военное снаряжение и медикаменты.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который обокрал автомобиль волонтерского фонда. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, в полицию поступило сообщение от представителя волонтерского фонда о том, что ночью в Днепровском районе неизвестные обворовали автомобиль, в котором находились вещи, предназначенные для военных. Следственно-оперативная группа территориального подразделения осмотрела место происшествия и задокументировала преступление.

Установлено, что к краже причастен местный житель, 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за незаконное обращение с оружием.

«Мы выяснили, что мужчина угнал из автомобиля волонтеров тактический рюкзак, военный шлем, бронежилет с защитными плитами, автомобильный монитор, а также медикаменты. Медикаменты злоумышленник выбросил неподалеку от места совершения правонарушения, а другие вещи сдал в ломбард. В рамках следственных действий мы изъяли похищенные вещи и вернули волонтерам», — отметила старший следователь Днепровского управления полиции Виктория Карпова.

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

«Пока мы, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигуранту о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается следствие», – добавили в полиции.

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