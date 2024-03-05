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Владимир Зеленский подписал закон о реформе корпоративного управления

19:58, 5 марта 2024
Закон вносит изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, а также законы об управлении объектами государственной собственности, об акционерных обществах и о Кабинете Министров.
Владимир Зеленский подписал закон о реформе корпоративного управления
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство» (№ 5593-д). Об этом сообщает Министерство экономики.

Он описывает правила корпоративного управления государственными предприятиями.

Также документ вносит изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, а также законы об управлении объектами государственной собственности, об акционерных обществах и о Кабинете Министров.

Его принятие является одним из ключевых условий для продолжения получения финансовой поддержки от наших международных партнеров, Европейского союза и МВФ. Проект был подготовлен в координации с международными инвесторами.

«Президент подписал закон, определяющий правила корпоративного управления государственными предприятиями. Это позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, доказывающий, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам. Основой которых является системность и оценка эффективности ради результативности», – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада проголосовала за закон 22 февраля 2024 года.

Что предлагается законом

Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.

При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласы, Александра Корниенко и других. Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.

Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и:

  • расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;
  • оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;
  • назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур;
  • предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;
  • назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.
  • Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и освобождении от должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми он осуществляет
  • дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики
  • определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;
  • предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.

Ранее подготовку данного законопроекта прокомментировала «Судебно-юридическая газета» председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

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