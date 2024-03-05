Владимир Зеленский подписал закон о реформе корпоративного управления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство» (№ 5593-д). Об этом сообщает Министерство экономики.
Он описывает правила корпоративного управления государственными предприятиями.
Также документ вносит изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, а также законы об управлении объектами государственной собственности, об акционерных обществах и о Кабинете Министров.
Его принятие является одним из ключевых условий для продолжения получения финансовой поддержки от наших международных партнеров, Европейского союза и МВФ. Проект был подготовлен в координации с международными инвесторами.
«Президент подписал закон, определяющий правила корпоративного управления государственными предприятиями. Это позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, доказывающий, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам. Основой которых является системность и оценка эффективности ради результативности», – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада проголосовала за закон 22 февраля 2024 года.
Что предлагается законом
Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.
При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласы, Александра Корниенко и других. Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.
Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и:
- расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;
- оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;
- назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур;
- предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;
- назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.
- Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и освобождении от должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми он осуществляет
- дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики
- определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;
- предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.
Ранее подготовку данного законопроекта прокомментировала «Судебно-юридическая газета» председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.
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