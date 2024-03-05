Владимир Зеленский подписал закон о реформе корпоративного управления

Закон вносит изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, а также законы об управлении объектами государственной собственности, об акционерных обществах и о Кабинете Министров.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство» (№ 5593-д). Об этом сообщает Министерство экономики.

Он описывает правила корпоративного управления государственными предприятиями.

Также документ вносит изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, а также законы об управлении объектами государственной собственности, об акционерных обществах и о Кабинете Министров.

Его принятие является одним из ключевых условий для продолжения получения финансовой поддержки от наших международных партнеров, Европейского союза и МВФ. Проект был подготовлен в координации с международными инвесторами.

«Президент подписал закон, определяющий правила корпоративного управления государственными предприятиями. Это позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, доказывающий, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам. Основой которых является системность и оценка эффективности ради результативности», – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада проголосовала за закон 22 февраля 2024 года.

Что предлагается законом

Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.

При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласы, Александра Корниенко и других. Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.

Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и:

расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;

оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;

назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур;

предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;

назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и освобождении от должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми он осуществляет

дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики

определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;

предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.

Ранее подготовку данного законопроекта прокомментировала «Судебно-юридическая газета» председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

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