«Telegram надежнее этих сервисов», — Павел Дуров прокомментировал масштабный сбой в работе Facebook и Instagram

По словам основателя Telegram, миллионы людей регистрировались и делились контентом в мессенджере за последнее время, пока Facebook и Instagram не работали.

Как сообщалось, вечером 5 марта у Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах входа в соцсети.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал масштабный сбой в работе сервисов Meta.

По его словам, миллионы людей регистрировались и делились контентом в мессенджере за последнее время, пока Facebook и Instagram не работали.

«Интересно, что Telegram надежнее этих сервисов, несмотря на то, что тратит в разы меньше на инфраструктуру на одного пользователя.

У нас также примерно в 1000 раз (!) меньше штатных работников, чем у Meta, но нам удается запускать новые функции и инновации быстрее.

В течение 2023 года Telegram был недоступен только 9 минут из 525 600 минут в год. Это 99,9983% времени безотказной работы», – отметил Дуров.

Ранее мы писали, что в течение дня пользователи наблюдают перебои в работе мессенджера Telegram.

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