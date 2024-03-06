Кабмин утвердил новую редакцию порядка назначения органов сертификации авто

Правительство утвердило в новой редакции Порядок назначения, отказа в назначении и аннулировании назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств.

Кабмин 5 марта изложил в новой редакции Порядок назначения, отказа в назначении и аннулировании назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств, партий частей и оборудования.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, изменениями:

уточнена процедура подачи документов (бумажная и электронная);

прописано требование о наличии испытательных лабораторий в зависимости от сферы назначения органа сертификации;

уточнена процедура расширения и ограничения сферы назначения;

уточнены в соответствии с требованиями Закона «О технических регламентах и оценке соответствия» основания отказа в назначении;

определены требования к образованию и опыту работы специалистов, осуществляющих работы по оценке соответствия;

определены сроки для повторной подачи заявления на назначение после получения отказа в назначении в зависимости от выявленных оснований для отказа.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.