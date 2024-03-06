Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Момент возникновения у лица намерения уклониться от военной службы (непосредственно в момент самовольного ухода из воинской части или в период незаконного пребывания за ее пределами) не влияет на наличие состава преступления «Дезертирство». Обязательным признаком состава этого уголовного правонарушения всегда является цель, заключающаяся в намерении военнослужащего уклоняться от военной службы в течение не трех суток, месяца, двух месяцев и т.д., то есть не временно, а навсегда.

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и суток, но это имеет значение только для назначения наказания. Об этом отметила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 30 января 2024 г. по делу № 336/5209/22.

Обстоятельства дела

Солдат был признан виновным в том, что он, будучи военнослужащим по мобилизации воинской части, 27 августа 2022 года, действуя в условиях военного положения, с целью уклонения от прохождения военной службы, умышленно самовольно покинул место несения караульной службы по охране и обороне важного государственного объекта, после чего свои служебные обязанности не выполнял, меры к возвращению в воинскую часть не принимал, о своем местонахождении командованию и в органы военного управления не сообщал, до 18 сентября 2022 незаконно находился за пределами места несения военной службы.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил военнослужащего по ч. 4 ст. 408 УК к 6 годам лишения свободы. Апелляционный суд изменил приговор в части назначенного наказания – назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что в действиях военнослужащего отсутствует состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 408 УК, так как целью у него не было уклонения от военной службы навсегда, а лишь временно.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. ВС указывает, что объектом уголовного преступления, предусмотренного ст. 408 УК, является установленный законодательством Украины порядок прохождения военной службы. Субъектом этого преступления может быть только военнослужащий, то есть проходящий военную службу.

Объективная сторона этого уголовного правонарушения заключается в:

самовольном уходе из воинской части или места службы; неявке на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска или из лечебного учреждения.

В первой форме дезертирство является оконченным преступлением с момента, когда субъект фактически покинул расположение воинской части (место службы), а во второй – когда он не явился в часть (к месту службы) в установленный срок.

Субъективная сторона дезертирства всегда характеризуется прямым умыслом.

Кроме того, обязательным признаком этого состава уголовного правонарушения является цель: при дезертирстве военнослужащий намерен уклониться от военной службы не временно, а навсегда.

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и суток, но это имеет значение только для назначения наказания.

От преступления, предусмотренного ст. 407 УК, преступление, предусмотренное ст. 408 УК, отличается в основном по своей субъективной стороне. Обязательным признаком дезертирства является цель: военнослужащий намерен уклоняться от военной службы в течение не трех суток, месяца, двух месяцев и т.д., то есть не временно, а уклониться от военной службы вообще, навсегда.

При этом военнослужащий может заявлять о своем намерении уклониться от военной службы вообще или уклоняться от нее в течение неопределенного времени (например, пока его не задержат). Для наличия состава дезертирства не имеет значения, в какой момент у лица возникло намерение уклониться от службы – непосредственно в момент самовольного ухода из части или уже в период незаконного пребывания за ее пределами.

Когда военнослужащий после самовольного ухода из части принимает решение уклониться от военной службы, его действия следует квалифицировать как дезертирство, поскольку любое по способу самопроизвольное оставление части может выступать и способом дезертирства, а следовательно, поглощается последним и не образует множественности преступлений.

КУС акцентирует внимание на том, что обвиняемый, будучи военнослужащим, длительное время отсутствовал в воинской части и не предпринимал каких-либо действий для возвращения на службу, задержан пограничной службой за попытку незаконного пересечения государственной границы из Украины в Венгрию вне пунктов пропуска через государственную границу, что свидетельствует об отрицательном отношении к службе и своему военному долгу, что является позорным примером пренебрежения требованиями военной дисциплины, подрывающей боеспособность ВСУ в целом.

Автор: Наталья Мамченко

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