В Украине создадут Единый государственный реестр адресов: что предполагается

Дополнительно будет создан Реестр административно-территориальных единиц и Реестр построек и сооружений.

В Украине планируется создать Единый государственный реестр адресов (ЕГРА). Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Реестр будет создан как один из базовых реестров Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Дополнительно будет создан Реестр административно-территориальных единиц (ЕГРАТЕ) и Реестр построек и сооружений (РПС).

«Все цифровые продукты Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры внедряются для решения наших основных задач – прозрачного развития и восстановления, безопасности граждан, создания условий для устойчивого развития общин, подотчетности. Когда мы вводим любое цифровое решение, ориентируемся на антикоррупционный эффект и удобство пользователя. Создание Единого реестра унифицирует сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах, позволит использовать эти данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления», — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Реестр наполняется общинами на местах, обладающих достоверной адресной информацией.

В настоящее время более 1300 общин подключены к тестовой среде, большинство представителей уже успешно завершило обучение и получило необходимые навыки. В ближайшее время обучение пройдут представители всех общин для быстрого подключения специалистов к ведению реестров.

Создание и использование таких реестров предусмотрено Законом Украины и необходимо для дальнейшего усовершенствования электронных услуг и сервисов, связанных с недвижимостью, объектами строительства и их адресацией. В частности, для взаимодействия между государственными региональными и местными информационными системами, особенно в условиях войны.

Также планируется запуск геоинформационной системы (ГИС) регионального развития, сейчас идет подготовка тестовой версии платформы.

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