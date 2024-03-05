В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес: що передбачається

Додатково буде створений Реєстр адміністративно-територіальних одиниць та Реєстр будівель та споруд.

В Україні планують створити Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що реєстр буде створено як один із базових реєстрів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Додатково буде створений Реєстр адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО) та Реєстр будівель та споруд (РБС).

«Усі цифрові продукти Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури впроваджуються для вирішення наших основних завдань — прозорої розбудови та відновлення, безпеки громадян, створення умов для сталого розвитку громад, підзвітності. Коли ми запроваджуємо будь-яке цифрове рішення, орієнтуємось на антикорупційний ефект та зручність для користувача. Створення Єдиного реєстру уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси, дозволить використовувати ці дані для прозорого та підзвітного планування відбудови», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Реєстр наповнюється громадами на місцях, які володіють достовірною адресною інформацією.

Наразі понад 1300 громад підключено до тестового середовища, більшість представників вже успішно завершило навчання та отримало необхідні навички. Найближчім часом навчання пройдуть представники всіх громад для швидкого підключення фахівців до ведення реєстрів.

Створення та використання таких реєстрів передбачено Законом України і необхідно для подальшого вдосконалення електронних послуг та сервісів, що пов’язані з нерухомістю, об’єктами будівництва та їх адресацією. Зокрема, для взаємодії між державними регіональними та місцевими інформаційними системами, особливо в умовах війни.

Також планується запуск геоінформаційної системи (ГІС) регіонального розвитку, наразі відбувається підготовка тестової версії платформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.