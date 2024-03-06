Кабмін затвердив нову редакцію порядку призначення органів сертифікації авто

Кабмін 5 березня виклав у новій редакції Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.
Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, змінами:
- уточнено процедуру подачі документів (паперова та електронна);
- прописано вимогу щодо наявності випробувальних лабораторій в залежності від сфери призначення органу сертифікації;
- уточнено процедуру розширення та обмеження сфери призначення;
- уточнено відповідно до вимог Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» підстави відмови у призначенні;
- визначено вимоги до освіти та досвіду роботи фахівців, які здійснюють роботи з оцінки відповідності;
- визначено строки для повторної подачі заяви на призначення після отримання відмови в призначенні залежно від виявлених підстав для відмови тощо.
Автор: Наталя Мамченко
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