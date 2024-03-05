Володимир Зеленський підписав закон про реформу корпоративного управління

Закон вносить зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу, а також законів про управління об’єктами державної власності, про акціонерні товариства і про Кабінет Міністрів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д). Про це повідомляє Міністерство економіки.

Він визначає правила корпоративного управління державними підприємствами.

Також документ вносить зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу, а також законів про управління об’єктами державної власності, про акціонерні товариства і про Кабінет Міністрів

Його прийняття є однією із ключових умов для продовження отримання фінансової підтримки від наших міжнародних партнерів, Європейського Союзу і МВФ. Проект був підготовлений у координації з міжнародними інвесторами.

«Президент підписав закон, який визначає правила корпоративного управління державними підприємствами. Це дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами. Основою яких є системність і оцінка ефективності задля результативності», - зазначила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада проголосувала за закон 22 лютого 2024 року.

Що пропонується законом

Проект №5593-д зареєстрували ще у липні 2021 року.

При цьому спочатку його було зареєстровано в іншій редакції №5593 за ініціативою народних депутатів України Давида Арахамії, Роксолани Підласої, Олександра Корнієнка та ін. Однак згодом голова Комітету Дмитро Наталуха із колегами зареєстрували доопрацьований законопроект №5593-д.

Отже, пропонується внести зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу України, а також законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про Кабінет Міністрів України», «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і

розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності;

оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;

призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради.

Передбачається, що Кабінет Міністрів погоджуватиме рішень наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників щодо державних господарських об'єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими він здійснює

дивіденди мають затверджуватися суб’єктом управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики

визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;

надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній, а також повноваження щодо затвердження Політику винагороди керівників державних компаній.

Раніше підготовку даного законопроекту прокоментувала «Судово-юридичній газеті» голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

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