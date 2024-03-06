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  1. В Україні

Обікрав автомобіль волонтерського фонду: у Києві зловмиснику повідомили про підозру

09:36, 6 березня 2024
Чоловік проник у салон транспортного засобу, звідки викрав військове спорядження та медикаменти.
Обікрав автомобіль волонтерського фонду: у Києві зловмиснику повідомили про підозру
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який обікрав автомобіль волонтерського фонду. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, до поліції надійшло повідомлення від представника волонтерського фонду про те, що вночі у Дніпровському районі невідомі особи обікрали автомобіль, в якому знаходились речі, призначені для військових. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу оглянула місце події та задокументувала злочин.

Встановлено, що до крадіжки причетний місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, а також за незаконне поводження зі зброєю.

«Ми з’ясували, що чоловік викрав з автомобіля волонтерів тактичний рюкзак, військовий шолом, бронежилет із захисними плитами, автомобільний монітор, а також медикаменти. Медикаменти зловмисник викинув неподалік місця вчинення правопорушення, а інші речі здав до ломбарду. В рамках слідчих дій ми вилучили викрадені речі та повернули волонтерам», — зазначила старша слідча Дніпровського управління поліції Вікторія Карпова.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі ми, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, триває слідство», – додали у поліції.

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