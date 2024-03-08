Что делать в случае потери паспорта во время действия военного положения: алгоритм действий

Если паспорт гражданина Украины был утрачен, лицу нужно безотлагательно обратиться с заявлением о потере документа в полицию и получить от полицейских выписку из Единого реестра досудебных расследований.

На сегодняшний день документом, подтверждающим гражданство и определяющим принадлежность лица к государству, является паспорт. В Украине такими документами являются внутренний паспорт гражданина Украины – ID-карта или книжка образца 1994 года, а также загранпаспорт. В условиях войны граждане Украины нередко теряют эти документы. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как действовать в случае потери паспорта во время действия военного положения.

Паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины.

Каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт.

Паспорт оформляется лицам:

не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года;

лицам, достигшим 18-летнего возраста – на каждые 10 лет.

В случае потери или похищения паспорта лицу вместо утраченного или похищенного оформляется и выдается новый паспорт.

Если паспорт гражданина Украины был утрачен, лицу нужно безотлагательно обратиться с заявлением о потере документа в полицию и получить от полицейских выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Для оформления нового паспорта лицу необходимо лично обратиться к:

подразделения Государственной миграционной службы Украины;

центра предоставления административных услуг;

центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Оформить новый паспортный документ можно по месту обращения, но в тех населенных пунктах, которые находятся на подконтрольных Украине территориях.

Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного подает следующие документы:

заявление об утрате паспорта;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);

документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

справку органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).

Кроме того, для восстановления паспорта могут потребоваться дополнительные документы:

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (для лиц, по своим религиозным убеждениям отказавшихся от принятия указанного номера);

если есть несовершеннолетние дети – свидетельства об их рождении;

свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии);

справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для внутренне перемещенных лиц;

для лица, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья – одна фотография размером 10 х 15 сантиметров для внесения отцифрованного образа лица путем сканирования с применением средств Реестра;

для бездомных лиц – свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;

для лиц, не установленных по результатам проведения процедуры установления личности – решение суда об установлении лица.

В случае проведения при оформлении процедуры установления личности срок оформления паспорта может длиться до 2-х месяцев.

Как удостоверить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины?

В Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

загранпаспорт;

водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении «Действие», ведь они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый аналог;

«єДокумент» – это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Важным этапом оформления любого документа является идентификация личности. Если лицо не будет идентифицировано, производится процедура установления лица, срок которого не превышает 2 месяцев. В случае невозможности установить лицо в течение указанного срока лицо устанавливается по решению суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, для выдачи документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

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