В Испании задержали поддельщиков произведений художника Бэнкси

В Испании полиция ликвидировала сеть фальсификаторов произведений Бэнкси.

Источник фото: theguardian

Испанская полиция ликвидировала сети фальсификаторов произведений искусства, подозреваемых в продаже поддельных работ, которые неправомерно приписывались британскому уличному художнику Бэнкси. По сообщению The Guardian, рейд провели сотрудники региональной полиции Каталонии Mossos d'Esquadra в мастерской, расположенной в квартире города Сарагоса.

Во время операции правоохранители изъяли девять фальшивых работ и зафиксировали по крайней мере 25 фактов их продажи в разных странах, включая Испанию, Германию, Швейцарию, США и Шотландию. Четыре человека находятся под следствием по обвинению в мошенничестве и нарушениях интеллектуальной собственности.

По данным полиции, "пара молодых поклонников стрит-арта Бэнкси с финансовыми трудностями" создавали работы в стиле художника, которые сначала продавали за невысокую цену. Однако, сотрудники "заинтересованного субъекта дистрибуции", имея "экспертизу в сфере рынка графических работ", изготовили фальшивые сертификаты, которые приписывали работы Бэнкси. Эти работы были представлены как часть проекта Бэнкси Dismaland - инсталляции в стиле тематического парка, состоявшейся в 2015 году в британском городке Уэстон-сьюпер-Мер.

Однако, компания Pest Control, единственными сертифицирующая творчество Бэнкси, обнаружила, что и работы, и сертификаты являются фальшивыми. Правоохранители подчеркнули, что расследование продолжается, и не исключены новые аресты и пострадавшие.

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