Налоговики будут сообщать НАБУ о признаках предоставления взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

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Верховная Рада готовится рассмотреть и принять за основу законопроект 10319 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, внесенный Кабинетом Министров.

Кабмин отмечает, что законопроект разработан в соответствии с положениями Рекомендаций Совета ОЭСР по введению налоговых мер, способствующих борьбе со взяточничеством и подкупом иностранных должностных лиц, и является одной из предпосылок введения международных стандартов и обретения Украиной членства в ОЭСР.

Проектом Закона предложено учесть Рекомендации Совета ОЭСР путем внесения изменений в разделы І «Общие положения», ІІ «Администрирование налогов, сборов, платежей», ІІІ «Налог на прибыль предприятий» и ІV «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса.

Такими змінами, зокрема, передбачено:

доповнення понять Кодексу обставинами (фактами), які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком Національного антикорупційного бюро України, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

надання контролюючими органами НАБУ повідомлення про виявлені під час перевірок платників податків обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди та інформування про це платника податків;

збільшення строків зберігання документів платника податків у разі отримання ним інформації про обставини (факти), які можуть свідчити про надання ним неправомірної вигоди;

сплату штрафу платником податку в разі зазначення ним у податковій декларації з податку на прибуток підприємств різниці, визначеної за результатами виявлених контролюючими органами під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про неправомірної вигоди, у розмірі 7,5% від суми такої різниці;

проведення документальної позапланової перевірки платника податків, щодо якого винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди і такі діяння могли мати вплив на суму витрат, які були враховані при визначенні об’єкта оподаткування;

нарахування грошового зобов’язання без дотримання строку давності, якщо щодо платника податків винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, що могло мати вплив на суму витрат при визначенні об’єкта оподаткування;

що повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо пропозиції, обіцянки чи наданні неправомірної вигоди не може ґрунтуватися на зазначенні платником податку в податковій декларації з податку на прибуток різниці, визначеної за результатами його перевірки контролюючим органом;

накладання штрафу на платника податку в розмірі 50% суми податкового зобов’язання у разі вчинення ним діянь, що зумовили визначення контролюючим органом такого зобов’язання на підставі вироку суду;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких у платника податків є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди; - збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких платник податків одержав інформацію від контролюючого органу про виявлені ним під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких винесено обвинувальний вирок суду, що вони здійснювалися з метою надання платником податків неправомірної вигоди;

невключення до складу витрат фізичної особи – підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, витрат, щодо яких є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначило про необхідність унормування питання виявлення ознак підкупу іноземних посадових осіб, в порядку, визначеному спеціальним, зокрема, кримінальним, кримінально-процесуальним законодавством; поширення положень проекту на платників податків на прибуток, які відповідно до абз. 8 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу можуть не застосовувати податкові різниці, та суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності тощо.

Крім того, на думку членів Комітету ВР з питань податкової політики, проект закону потребує доповнення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» положеннями щодо обов’язку НАБУ визначати перелік обставин (фактів), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та механізму такого визначення.

Автор: Наталья Мамченко

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