В Іспанії затримали підробників творів художника Бенксі

В Іспанії поліція ліквідувала мережу фальсифікаторів творів Бенксі.

Джерело фото: theguardian

Іспанська поліція ліквідувала мережі фальсифікаторів творів мистецтва, підозрюваних у продажу підроблених робіт, які неправомірно приписувались британському вуличному художнику Бенксі. За повідомленням The Guardian, рейд провели співробітники регіональної поліції Каталонії Mossos d'Esquadra у майстерні, розташованій у квартирі міста Сарагоса.

Під час операції правоохоронці вилучили дев'ять фальшивих робіт та зафіксували принаймні 25 фактів їх продажу в різних країнах, включаючи Іспанію, Німеччину, Швейцарію, США та Шотландію. Чотири особи перебувають під слідством за звинуваченням у шахрайстві та порушеннях інтелектуальної власності.

За даними поліції, "пара молодих шанувальників стріт-арту Бенксі з фінансовими труднощами" створювали роботи в стилі художника, які спочатку продавали за невисоку ціну. Однак, співробітники "зацікавленого суб'єкта дистрибуції", маючи "експертизу у сфері ринку графічних робіт", виготовили фальшиві сертифікати, які приписували роботи Бенксі. Ці роботи були представлені як частина проєкту Бенксі Dismaland – інсталяції в стилі тематичного парку, що відбулася у 2015 році в британському містечку Вестон-сьюпер-Мер.

Проте, компанія Pest Control, що єдиними сертифікує творчість Бенксі, виявила, що і роботи, і сертифікати є фальшивими. Правоохоронці підкреслили, що розслідування триває, і не виключені нові арешти та постраждалі.

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