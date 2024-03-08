Що робити у разі втрати паспорта під час дії воєнного стану: алгоритм дій

Якщо паспорт громадянина України було втрачено, особі потрібно невідкладно звернутися із заявою про втрату документа до поліції та отримати від поліцейських витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На сьогодні документом, що підтверджує громадянство та визначає приналежність особи до держави, є паспорт. В Україні такими документами є внутрішній паспорт громадянина України – ID-картка або книжечка зразка 1994 року, а також закордонний паспорт. В умовах війни громадяни України нерідко втрачають ці документи. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як діяти у разі втрати паспорта під час дії воєнного стану.

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Паспорт оформляється особам:

які не досягли 18-річного віку, на 4 роки;

особам, які досягли 18-річного віку, – на кожні 10 років.

У разі втрати або викрадення паспорта особі замість втраченого або викраденого оформляється та видається новий паспорт.

Якщо паспорт громадянина України було втрачено, особі потрібно невідкладно звернутися із заявою про втрату документа до поліції та отримати від поліцейських витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для оформлення нового паспорта, особі необхідно особисто звернутися до:

підрозділу Державної міграційної служби України;

центру надання адміністративних послуг;

центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях.

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого особа подає наступні документи:

заяву про втрату паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідку органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Крім того, для відновлення паспорта можуть знадобитися додаткові документи :

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера);

якщо є неповнолітні діти – свідоцтва про їх народження;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – для внутрішньо переміщених осіб;

для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я – одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру;

для бездомних осіб – посвідчення про взяття на облік бездомних осіб;

для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи – рішення суду про встановлення особи.

У разі проведення під час оформлення процедури встановлення особи – строк оформлення паспорта може тривати до 2-х місяців.

Як засвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України?

В Україні для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Важливим етапом оформлення будь-якого документа є ідентифікація особи. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує 2 місяців. У разі неможливості встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

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