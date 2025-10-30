Чим CV відрізняється від резюме — як не помилитися при подачі документів роботодавцю

У чому полягає різниця між резюме та CV і який із документів доречніше подавати на різні вакансії.

З кожним роком українські роботодавці все частіше просять у кандидатів на вакансії документ під назвою CV. Однак багато шукачів роботи досі плутають його зі звичним резюме. Державна служба зайнятості роз’яснила головні відмінності між цими двома документами.

Що таке резюме

Резюме — це короткий опис професійного досвіду, навичок та досягнень кандидата. Його мета — дати роботодавцю швидке уявлення про претендента.

Існує три основні типи резюме:

Функціональне — зосереджується на навичках і вміннях, а не на досвіді роботи. Підходить для тих, хто шукає перше місце роботи, змінює професію або має перерви у стажі.

Таргетоване — готується під конкретну вакансію, акцентуючи релевантний досвід та досягнення. Має бути структурованим, стислим і чітко орієнтованим на вимоги роботодавця.

Комбіноване — поєднує попередні два типи, показує як хронологію кар’єри, так і ключові навички та досягнення. Найчастіше використовується претендентами з достатнім досвідом роботи.

Що таке CV

CV (лат. curriculum vitae — «хід життя») — це розгорнута автобіографія професійної діяльності. На відміну від резюме, CV є докладним документом, який описує освіту, наукову діяльність, публікації, нагороди, гранти, сертифікати, участь у конференціях та інші досягнення.

Якщо резюме зазвичай займає 1–2 сторінки, то CV може налічувати до 5 сторінок і з часом лише доповнюється новою інформацією.

Де потрібне CV

Такий формат найчастіше вимагають міжнародні компанії або наукові установи. В Україні ж багато роботодавців сприймають CV як розширене резюме, проте за суттю це різні документи.

Підсумок

Резюме — короткий документ із контактами, освітою, досвідом роботи та релевантними навичками.

CV — повна професійна біографія з додатковими деталями про освіту, досягнення, сертифікати та публікації.

Тож при подачі документів на вакансію важливо уважно читати вимоги роботодавця, щоб надати саме той формат, який очікують отримати.

