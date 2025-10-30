Чем CV отличается от резюме — как не ошибиться при подаче документов работодателю

В чем заключается разница между резюме и CV и какой из документов уместнее подавать на разные вакансии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С каждым годом украинские работодатели все чаще просят у кандидатов на вакансии документ под названием CV. Однако многие соискатели до сих пор путают его с привычным резюме. Государственная служба занятости разъяснила основные различия между этими двумя документами.

Что такое резюме

Резюме — это краткое описание профессионального опыта, навыков и достижений кандидата. Его цель — дать работодателю быстрое представление о претенденте.

Существует три основных типа резюме:

Функциональное — сосредоточено на навыках и умениях, а не на опыте работы. Подходит для тех, кто ищет первое место работы, меняет профессию или имеет перерывы в стаже.

Таргетированное — составляется под конкретную вакансию, акцентируя релевантный опыт и достижения. Должно быть структурированным, лаконичным и четко ориентированным на требования работодателя.

Комбинированное — объединяет предыдущие два типа, показывает как хронологию карьеры, так и ключевые навыки и достижения. Чаще всего используется претендентами с достаточным опытом работы.

Что такое CV

CV (лат. curriculum vitae — «ход жизни») — это развернутая автобиография профессиональной деятельности. В отличие от резюме, CV является подробным документом, который описывает образование, научную деятельность, публикации, награды, гранты, сертификаты, участие в конференциях и другие достижения.

Если резюме обычно занимает 1–2 страницы, то CV может насчитывать до 5 страниц и со временем лишь дополняется новой информацией.

Где требуется CV

Такой формат чаще всего востребован международными компаниями или научными учреждениями. В Украине же многие работодатели воспринимают CV как расширенное резюме, однако по сути это разные документы.

Итог

Резюме — краткий документ с контактами, образованием, опытом работы и релевантными навыками.

CV — полная профессиональная биография с дополнительными деталями об образовании, достижениях, сертификатах и публикациях.

Поэтому при подаче документов на вакансию важно внимательно читать требования работодателя, чтобы предоставить именно тот формат, который ожидают получить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.