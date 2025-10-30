Практика судів
У Молдові планують запровадити податки на посилки із Temu та Joom

09:42, 30 жовтня 2025
Молдовська влада обговорює нові правила оподаткування онлайн-покупок, щоб обмежити вплив дешевих імпортних товарів на внутрішній ринок.
Влада Молдови розглядає можливість запровадження регулювання міжнародних посилок із торгових платформ Temu, Joom та інших, які надходять із Китаю та інших країн. Про це розповів депутат від правлячої партії PAS Раду Маріан, передає Newsmaker.

За його словами, дешеві товари з-за кордону приносять вигоду споживачам, але водночас шкодять місцевим виробникам і скорочують кількість робочих місць.

«Ми маємо визнати, що проблема справді існує. Китай активно інвестує у власну промисловість і надає великі субсидії, що призводить до надвиробництва. У результаті товари стають дуже дешевими, але це підриває діяльність місцевих підприємців і зменшує продажі», — зазначив Маріан.

Депутат наголосив, що влада шукає баланс між захистом внутрішнього бізнесу та інтересами громадян:

«Люди хочуть купувати якомога дешевше, але необхідно знайти рішення, яке не зашкодить економіці та робочим місцям у довгостроковій перспективі», — додав він.

За словами Маріана, обговорення можливих змін у законодавстві та податкових правилах розпочнеться після формування нового уряду.

Раніше виконувачка обов’язків міністра фінансів Вікторія Белоус повідомила, що влада розглядає кілька варіантів вирішення проблеми. Підприємці скаржаться, що через велику кількість посилок, які не обкладаються податками, вони втрачають частину продажів.

Белоус пояснила, що серед можливих кроків — зниження порогу звільнення від ПДВ для посилок, введення адміністративного збору за їх обробку та обов’язкова реєстрація отримувачів для сплати податків.

«Ці заходи схожі на ті, що діють у країнах ЄС. Остаточного рішення поки немає — перед запровадженням будь-яких змін влада проведе консультації з бізнесом і громадянами», — зазначила міністр.

Наразі в Молдові посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ при ввезенні в країну.

